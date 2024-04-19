Балашихинское предприятие «Криогенмаш» поставило на космодром Восточный (Амурская область) системы заправки жидким кислородом, азотом и систему обеспечения температурного режима. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

Начало летно-конструкторских испытаний космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный — важный этап проверки созданного компанией оборудования.

Российская ракета-носитель тяжелого класса «Ангара — А5» совершила свой первый пуск с космодрома «Восточный». Это первая тяжелая ракета-носитель, разработанная в стране после распада СССР. С помощью «Ангары» построят новую Российскую орбитальную станцию, в космос будут выводиться пилотируемые корабли и спутники.

АО «Криогенмаш» входит в группу «Газпромбанк» и является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования для разделения воздуха, по снабжению техническими газами и разработке комплексных решений в области СПГ.

С 1959 года «Криогенмаш» создал оборудование более чем для 30 стартовых комплексов ракет-носителей, стендовых комплексов для испытания ракетных двигателей в России и за рубежом.

На оборудовании, изготовленном «Криогенмашем», выпускается около 70% годового объема производства технических газов в России. Продукция предприятия работает на трети основных космодромов мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.