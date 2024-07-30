Предприятие по производству оборудования для складов запустили в Подмосковье

На территории промышленного коворкинга «Индастриал сити», созданного в формате «Лайт индастриал», в г. о. Солнечногорск запустили на полную мощность производство оборудования для складов. Компания SSI Solutions проектирует, производит и внедряет решения для автоматизированной обработки товаропотоков на складах, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта, который был введен в эксплуатацию на территории индустриального парка «Есипово» год назад, составил 180 млн рублей. Для размещения своего производства компания выбрала полностью готовое помещение площадью 1 500 кв. метров в формате «Лайт индастриал» в цифровом промышленном коворкинге. Сейчас предприятие вышло на полную мощность. На производстве создано 25 рабочих мест», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В г. о. Солнечногорск, на производственной площадке SSI Solutions (ССИ Решения), выпускают неавтоматизированные, полуавтоматизированные и полностью автоматизированные системы для интралогистики. Основной профиль — производство роликовых и ленточных конвейеров, которые используются для систем автоматизации на складах. Это один из основных видов оборудования, используемых в России. Ранее эту продукцию поставляли из европейских стран, сегодня степень локализации производства составляет порядка 75%. До конца года предприятие в Есипово планирует увеличить этот показатель до 90%.

Запуск новой производственной площадки позволил компании нарастить производственные мощности в два раза. В ближайших планах — оборудовать еще одну производственную площадку на территории промышленного коворкинга в индустриальном парке «Есипово». На текущий момент компания сотрудничает как с крупными сетевыми, так и с небольшими компаниями. Готовая продукция поставляется по всей территории России, а также в ряд стран СНГ.

«В индустриальном парке «Есипово» мы производим ряд высокотехнологичных деталей. Особенность нашего предприятия заключается в том, что у нас 100% входной контроль и 100% выходной контроль готовой продукции. Поэтому мы отвечаем за качество. То, что производится сегодня в Подмосковье, имеет точно такие же требования к качеству, как на заводах в Европе. Более того, некоторые узлы и агрегаты имеют качество выше, чем в Европе при сохранении той же самой цены», — прокомментировал генеральный директор компании Андрей Белинский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.