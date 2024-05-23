сегодня в 17:58

Предприятие из Солнечногорска расширит производство за счет поддержки региона

Компании «Кадо-Прим» одобрен льготный заем в фонде развития промышленности Московской области. Средства будут направлены на реализацию инвестиционного проекта по развитию действующего предприятия по производству пластиковой упаковки и полимерных изделий в г. о. Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«ФРП Московской области одобрил заявку компании «Кадо-Прим» на получение льготного займа для развития действующего производства упаковочной продукции. В фонде инвестор получит 135 млн рублей. Общий объем инвестиций в проект составляет почти 200 млн рублей. За счет расширения производства дополнительно на предприятии появится около 10 новых рабочих мест. Реализовать проект инвестор рассчитывает в течение года», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания закупит и введет в эксплуатацию оборудование для производства термоформировочной ленты (сырье для изготовления пищевой упаковки), а также коррексов (универсальные поддоны с разделительными ячейками для пищевой продукции).

Со всеми программами фонда развития промышленности Московской области и условиями получения льготных займов можно ознакомиться на официальном сайте организации.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.