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Предприятие из Котельников присоединилось к проекту «Производительность труда»

Подмосковная компания «АКТИО РУС», работающая в Котельниках, присоединилась к реализации национального проекта «Производительность труда», сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Компания «АКТИО РУС» более 20 лет занимается поставкой строительной техники и комплектующих. Благодаря реализации нацпроекта на предприятии планируется сократить время выполнения процессов на 30%, уменьшить незавершенное производство на 25% и повысить производительность труда сотрудников на 16%.

Рабочая группа предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области проведет диагностику производственных процессов и оптимизирует их с целью устранения выявленных недостатков без дополнительных затрат.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.