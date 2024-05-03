Предприятие из Химок присоединилось к нацпроекту «Производительность труда»

Производитель термопластичных эластомеров (ТЭП) и огнестойких материалов «ПолимерАльянс» присоединился к реализации национального проекта «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Руководство компании поставило задачу сократить время протекания процесса минимум на 15%, уменьшить незавершенное производство на 20% и увеличить выработку на рабочих местах более чем на 20%.

В ближайший месяц сотрудники предприятия совместно с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) Московской области будут проводить диагностику производственных процессов, а затем начнут реализовывать планы по их оптимизации.

Российская производственная компания «ПолимерАльянс» была основана в 2010 году. Основным направлением деятельности является производство и продажа ТЭП и огнестойких безгалогенных компаундов. На сегодняшний день компания предлагает рынку широкий ассортимент высокотехнологичных материалов, широко использующихся в различных отраслях промышленности внутри страны и за ее пределами.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в Telegram-канале Мининвеста Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.