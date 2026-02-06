сегодня в 19:05

Предприятие «АДЛ» в Коломне построит новый производственный комплекс к 2028 году

Промышленное предприятие «АДЛ» реализует инвестиционный проект по расширению производства в поселке Радужный городского округа Коломна. Для строительства нового комплекса предприятию выделят участок площадью 90 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках проекта «АДЛ» возведет современный корпус для изготовления инженерного оборудования. На новых производственных мощностях планируется выпускать конденсатоотводчики, прерыватели вакуума, сепараторы пара, смотровые стекла, задвижки, шкафы управления и блочные индивидуальные тепловые пункты. Годовой объем выпуска продукции составит более 14 тысяч единиц.

Вся продукция востребована при строительстве и модернизации сетей ЖКХ и котельного оборудования по всей России, включая новые регионы. Производство будет организовано по полному циклу: от обработки заготовок до тестирования и упаковки готовых изделий. На предприятии создадут не менее 40 новых рабочих мест.

Кроме основного корпуса, проект предусматривает строительство складов, ангара для спецтехники, котельной и благоустройство прилегающей территории. Ввод нового производственного комплекса в эксплуатацию запланирован на декабрь 2028 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с «Газпромом» позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.