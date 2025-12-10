Праздничный шопоголизм: как избежать лишних расходов перед Новым годом

Эксперт-психолог Родион Чепалов заявил, что чрезмерные траты в период новогодних праздников и во второй половине декабря специалисты называют «праздничной лицензией»: в этот период люди чувствуют, что могут позволить себе больше обычного, сообщает MIR24.TV .

«Если вещь хочется купить — дайте себе 48 часов. Большая часть желаний исчезает. Еще один способ — планировать покупки в будни: мозг действует рациональнее вне праздничной суеты. Можно распределять расходы по правилу „70–20–10“: 70% — базовые затраты к празднику, 20% — подарки, 10% — спонтанные мелочи, чтобы не чувствовать лишения», — посоветовал психолог.

По его словам, при планировании грандиозного застолья или путешествия важно все рассчитать: оценить не только размер расходов, но и доходы.

Финансовый эксперт Татьяна Волкова, в свою очередь, порекомендовала точно оценивать свою финансовую нагрузку. В декабре стоит закрыть все обязательные расходы и на январь.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.