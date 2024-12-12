Правозащитник возмутился разными ценами на одни и те же товары на маркетплейсах

По его словам, ценообразование на маркетплейсах и на любых цифровых платформах, где товары и услуги предлагаются потребителям, всегда вызывает интерес, так же как и у Роспотребнадзора и ФАС. Существуют объективные факторы, которые действительно могут влиять на изменения цен. Однако есть и такие, которые не всегда являются честными и корректными, отметил правозащитник.

Причина разных ценовых предложений

Объективные факторы, вызывающие динамику цен на маркетплейсах, связаны с конкуренцией между продавцами, внешними экономическими условиями и программами лояльности. Важно подчеркнуть, что платформы не дискриминируют пользователей — они могут наблюдать различные ценовые предложения, однако на это есть вполне разумные причины, подчеркнул Павлов.

Во-первых, многие маркетплейсы применяют системы парсинга цен друг у друга, что позволяет стоимости меняться в реальном времени в зависимости от цен на аналогичные товары у конкурентов. Как сами маркетплейсы, так и их продавцы используют эту возможность. Это означает, что покупатель, переключаясь между разными аккаунтами, может столкнуться с изменением цены в момент обновления.

Второй фактор — колебания цен, вызванные изменениями валютных курсов, которые могут происходить даже в течение одного дня. Большая часть товаров, представленных в ассортименте, является импортной. Как продавцы, так и маркетплейсы тщательно следят за этой ситуацией, что также может влиять на изменение цен, пояснил эксперт.

Более того, у маркетплейсов есть право предлагать индивидуальные условия ценообразования для клиентов. Это может включать скидки и программы лояльности. Роспотребнадзор даже уточнил, что, если программа лояльности подразумевает увеличенные скидки в зависимости от объема покупок и доступна для всех без исключений, то такая форма ценообразования законна.

Недобросовестная практика в ценообразовании основывается на дискриминации пользователей по различным признакам, добавил правозащитник.

Что делать потребителю?

Если пользователь маркетплейса заметит, что цены для него и его знакомых различаются при схожих условиях, и у него появятся сомнения, он может обратиться в Роспотребнадзор или ФАС, отметил специалист. Однако для этого ему понадобятся доказательства недобросовестного ценообразования — по крайней мере, скриншоты с разными ценами.

В случае, если органы установят, что платформа действительно была вовлечена в незаконное манипулирование ценами и дискриминацию покупателей, ей будут предъявлены штрафные санкции. Хотя финансовые убытки не являются основным моментом — ведь размер штрафа может составлять всего лишь несколько десятков тысяч рублей, как отметил Павлов — гораздо важнее будет репутационный ущерб для сервиса.

«Позиция нашего общественного объединения — конечно, недопустимо ни в каких случаях дискриминировать потребителя по цене, независимо от того, в каком регионе он живет и каким устройством пользуется. Этого не должно быть ни на маркетплейсах, ни агрегаторах услуг», — заключил эксперт.