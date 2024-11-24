Правительство выделило более 1 млрд рублей в качестве поддержки для ЛНР и ДНР

ЛНР и ДНР получили более 1 млрд рублей по госпрограмме на развитие территорий

Российское правительство выделило новым территориям более одного миллиарда рублей. Средства потратят на развитие Луганской и Донецкой Народных Республик, а также на Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале .

Свыше миллиарда рублей получит бюджет ЛНР в качестве дополнительной поддержки. Эти средства являются частью государственной программы по развитию новых территорий, принятой властями в конце прошлого года. Программа охватывает не только Луганскую Народную Республику, но также Донецкую Народную Республику, Херсонскую и Запорожскую области.

Выделенное финансирование призвано обеспечить стабильность регионального бюджета и будет направлено на решение приоритетных социальных задач. Благодаря этой мере появится возможность реализовать важные для населения проекты и выполнить ключевые обязательства перед жителями региона.

Такое решение стало очередным шагом федерального центра по поддержке новых субъектов России, направленным на улучшение качества жизни местного населения и развитие территорий.