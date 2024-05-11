Правительство расширило перечень услуг в не облагающихся НДС гостиницах

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении перечня услуг в гостиницах, которые перестанут облагаться налогом на добавленную стоимость (НДС), сообщает пресс-служба кабмина.

«С 1 сентября 2024 года ряд услуг в гостиницах и отелях перестанет облагаться налогом на добавленную стоимость», — говорится в сообщении.

Данное решение правительства позволит сформировать более привлекательные пакетные предложения для туристов.

Льгота распространится на услуги тренажерного зала, спа-услуги, посещение бани и косметические процедуры. Помимо этого, речь идет о доступе в интернет, аренде конференц-залов и услугах охраняемой парковки.

Ранее стало известно, что в России разработают Национальный индекс гостеприимства, который позволит улучшить качество и безопасность туризма. Планируется, что индексироваться будут как гостиницы, так и регионы РФ, где построены данные объекты.