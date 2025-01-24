Правительство нацелено на наращивание внутреннего долга России

В условиях геополитической напряженности и западных санкций Россия демонстрирует стабильность в управлении государственным долгом, ориентацию на внутренний рынок и планомерное его наращивание, заявил РИАМО директор управления продаж и клиентского обслуживания ИК Fontvielle Руслан Спинка.

Декабрьское замещение суверенных еврооблигаций на внутренние российские ценные бумаги стало ярким подтверждением этого курса, отмечает он. Данная операция упростила доступ к выплатам для российских резидентов, обеспечив им удобство и предсказуемость. Для дружественных нерезидентов с незамещенными облигациями, которые по каким-либо причинам не приняли участие в процессе, предусмотрен механизм прямого получения выплат.

Необходимо лишь предоставить подтверждающие документы о праве владения ценными бумагами. Даже недружественным нерезидентам открыта возможность вывода средств через специальные счета в подсанкционных структурах, куда Минфин России стабильно перечисляет выплаты, подчеркивает эксперт.

«Россия подтверждает свою приверженность выполнению долговых обязательств перед всеми кредиторами, невзирая на политическую конъюнктуру. Однако стоит отметить, что не все недружественные инвесторы активно используют предложенные механизмы», — говорит Спинка.

В ближайшие три года стратегия российского правительства нацелена на дальнейшее увеличение доли внутреннего долга. Планируется ее рост с 83% до 87% от общего объема государственного долга. Это решение обусловлено желанием минимизировать зависимость от внешних рынков капитала и повысить устойчивость финансовой системы к внешнему давлению, объясняет эксперт.

При этом совокупный государственный долг России остается на комфортном уровне. Прогноз федерального бюджета свидетельствует о плавном его росте: он должен составить около 16,5% от ВВП в 2025 году, 17,4% в 2026 и 18,1% в 2027 году.

«Важно отметить, что порог государственного долга в 77% ВВП, рассматриваемый Всемирным банком как проблемный, значительно ниже прогнозируемых показателей для России на ближайшие годы», — констатирует Спинка.