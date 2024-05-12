Правительство Южной Кореи направит более 7 млрд долларов в производство чипов
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Правительство Южной Кореи подготовит пакет финансовой поддержки местных производителей полупроводников. Об этом рассказало министерство экономики и финансов страны, сообщает «Коммерсант».
Программой предусмотрено выделение производителям более 10 трлн вон — это 7,3 млрд долларов. О подготовке программы 10 мая сообщал министр финансов Чхве Санг Мок.
Власти подготовят меры для поддержки инвестиций в оборудование и НИОКР производителей полупроводников. Как варианты будут рассмотрены либо финансирование производителей Банком Кореи, либо создание фонда с участием как государства, так и частных финансовых институтов.
На данный момент неизвестно, в течение какого времени выделят деньги и в каком виде. Все детали правительство обещает обнародовать в скором времени.