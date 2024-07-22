PR-саммит для руководителей НКО прошел в усадьбе «АиФ»

Запущенный при поддержке Фонда президентских грантов новый спецпроект «PR-акселератор „Формула успеха“» предлагает уникальную программу лекций и практических занятий, проводимых специалистами в сфере журналистики, PR и маркетинга. Реализация проекта завершилась PR-саммитом, который состоялся 19 июля в усадьбе «Аргументов и Фактов». В мероприятии приняли участие представители некоммерческих организаций из разных регионов России, сообщает aif.ru .

На пленарной сессии саммита обсуждалась тема: «Формула успеха: роль некоммерческого сектора как драйвера развития экономики. Продвижение социально-значимого контента: государство, медиа, НКО — точки роста». На мероприятии также презентовали новый проект «Опыт НКО», призванный объединить все предыдущие.

«Около 52% россиян говорят, что ничего не слышали про НКО. Это значит, что на информационной поляне некоммерческий сектор представлен слабовато», — отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

По его словам, среди всех возрастных групп именно молодежь наиболее осведомлена о деятельности НКО. Родин считает, что для эффективного развития некоммерческих организаций нужна активная работа не только со СМИ, но и с бизнес-сегментом, так как там есть огромный ресурс и потенциал.