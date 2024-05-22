Позитивная динамика отмечена в базовых отраслях экономики Наро-Фоминского округа

Согласно мониторингу социально-экономического положения объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Наро-Фоминского городского округа в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 26% и составил 28,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму почти 23 млрд рублей, показав прирост к аналогичному периоду прошлого года 24,7%. Так, предприятия, выпускающие готовые металлические изделия отгрузили с ростом в 1,6 раза до 10 млрд рублей. Чуть меньше — на 4 млрд рублей (рост на 36,1%) — организации, выпускающие пищевые продукты.

Оборот розничной торговли сохранил двузначные темпы роста — +22,8% к уровню аналогичного периода прошлого года — и в денежном выражении достиг 11,5 млрд рублей. Доля онлайн — торговли в общем объеме розничных продаж составила 4,5%.

По итогам января — февраля 2024 года (по последней оперативной информации) среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 15,8% и составила 83 тыс. рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион ждет бизнес и старается искать для него нестандартные решения. Он отметил, что Подмосковье видит эффект от малого и среднего предпринимательства.

«У нас 500 тысяч человек занимается малым и средним бизнесом. Приятно, что мы растем. У нас 30% экономики в Московской области, несмотря на оборонную промышленность, перерабатывающую, самое большое количество иностранных компаний, 30% — это малый бизнес. Мы видим эффект от него», — сказал Воробьев.