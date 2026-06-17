Экономист Толкачев: повышение НДС ударит по потребителям — есть другие способы

Повышение налоговой нагрузки может рассматриваться как источник дополнительных доходов бюджета, однако прежде чем увеличивать НДС, важно оценить готовность экономики к такому шагу и рассмотреть альтернативные способы пополнения казны, сообщил РИАМО профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

По словам эксперта, в теории, если экономика позволяет, повышение налоговой нагрузки действительно может быть использовано для финансирования социальных программ, инфраструктурных проектов или сокращения дефицита бюджета. Однако такая оценка должна учитывать множество факторов, специфичных для российской экономики.

Толкачев выделил ключевые вопросы, на которые нужно ответить перед принятием решения:

· насколько экономика готова к увеличению фискального бремени — происходит ли рост или наблюдается стагнация или рецессия;

· как повышение НДС повлияет на потребление, инфляцию и конкурентоспособность российских товаров и услуг;

· насколько эффективно используются существующие бюджетные средства.

«НДС — это косвенный налог, который в конечном итоге ложится на потребителя. Прежде чем говорить о дополнительных доходах, важно убедиться, что существующие бюджетные средства используются максимально эффективно», — подчеркнул профессор.

По его мнению, существуют и другие, менее болезненные для экономики способы увеличения доходов бюджета: борьба с теневой экономикой, реформа других налогов, привлечение инвестиций.

Стремление к рекордно высоким ставкам налогов само по себе не является самоцелью, убежден эксперт. Цель налоговой политики — обеспечить достаточное финансирование государственных функций при минимизации негативного влияния на экономический рост и благосостояние граждан. Россия должна ориентироваться на оптимальный уровень налоговой нагрузки, который соответствует ее экономическим реалиям и стратегическим целям.

Толкачев также предложил альтернативные пути достижения бюджетных целей: более активное развитие налоговой базы за счет роста экономики, введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц или более целенаправленные специальные налоги.

«Решение о повышении налоговой нагрузки должно быть взвешенным, основанным на тщательном анализе всех экономических и социальных последствий, а также должно учитывать наличие других, возможно, более эффективных путей увеличения доходов бюджета. Россия не должна стремиться к „рекордам“ сама по себе, а к оптимальной и эффективной налоговой системе», — резюмировал экономист.

Ранее экс замминистра финансов Олег Вьюгин заявил в эфире RTVI, что у России есть пространство для повышения налоговой нагрузки. Действующая в РФ ставка НДС не является рекордной в мире — в ряде стран она достигает 28%, отметил он.