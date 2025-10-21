Банк России 24 октября проведет заседание по ключевой ставке, и большинство экспертов ожидают, что регулятор сохранит ее на уровне 17% или снизит незначительно, учитывая замедление инфляции и текущие макроэкономические показатели, сообщает MIR24.TV .

24 октября состоится очередное заседание Банка России по ключевой ставке. Аналитики отмечают, что решение будет зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Большинство экспертов склоняются к сохранению ставки на уровне 17% или ее незначительному снижению.

Профессор кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов выделил два основных сценария: экономически обоснованный — сохранение ставки с возможным снижением к концу года, и политически мотивированный — резкое снижение до 10–12%, что может привести к росту инфляции и бюджетному дефициту. По его мнению, наиболее вероятен компромиссный вариант между этими подходами, а повышение ставки маловероятно.

Инвестиционный советник ЦБ РФ Юлия Кузнецова считает, что регулятор сохранит ставку на уровне 17%, чтобы оценить устойчивость снижения инфляции. Она допускает снижение до 16% в декабре при сохранении позитивных тенденций. По ее словам, высокие ставки по вкладам и кредитам сохранятся до подтверждения устойчивого тренда по инфляции.

Начальник отдела кредитного анализа макроэкономики Павел Паевский также ожидает сохранения ставки. Он отметил, что текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики достаточен для выхода инфляции к целевым показателям, а кредитование не оказывает значительного инфляционного давления.

Доцент Финансового университета Евгений Сумароков подчеркнул, что у регулятора есть пространство для маневра, однако повышение ставки маловероятно. Он отметил, что решение будет приниматься с учетом инфляционных ожиданий, роста бюджетного дефицита и других макроэкономических факторов.

