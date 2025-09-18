Повод уволиться: как часто россияне сталкиваются с выгоранием на работе
Фото - © Elnur / Фотобанк Лори
Сервис SuperJob опросил 3 тыс. жителей России. Выяснилось, что 58% респондентов сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе, сообщает «ОТВ-Екатеринбург».
У женщин эта проблема встречается чаще, чем у мужчин. Чем старше становится сотрудник, тем сильнее усугубляется вероятность выгорания.
Из-за наличия высшего образования вероятность столкнуться с проблемой растет.
Практически каждый второй, у кого появлялось выгорание, увольнялся с работы. Женщины и мужчины в возрасте от 35 лет шли на такой шаг чаще.
При этом люди с заработком ниже 100 тыс. рублей увольняются чаще, чем те, у кого зарплата выше.
Всего 23% опрошенных просили у начальства помощи в связи с выгоранием. Только 28% из них получали положительный ответ.
Молодые работники и женщины чаще обращаются за помощью к начальству и жалуются на выгорание. При этом меньше всего вероятность получить поддержку у тех, чья зарплата ниже 50 тыс. рублей.
По итогам исследования работодателям порекомендовали проявлять открытость к проблемам сотрудников. Это важно для удержания кадров.
Опрос шел с 29 августа по 16 сентября. В нем участвовали жители всех регионов РФ.
