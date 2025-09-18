Повод уволиться: как часто россияне сталкиваются с выгоранием на работе

Сервис SuperJob опросил 3 тыс. жителей России. Выяснилось, что 58% респондентов сталкивались с эмоциональным выгоранием на работе, сообщает « ОТВ-Екатеринбург ».

У женщин эта проблема встречается чаще, чем у мужчин. Чем старше становится сотрудник, тем сильнее усугубляется вероятность выгорания.

Из-за наличия высшего образования вероятность столкнуться с проблемой растет.

Практически каждый второй, у кого появлялось выгорание, увольнялся с работы. Женщины и мужчины в возрасте от 35 лет шли на такой шаг чаще.

При этом люди с заработком ниже 100 тыс. рублей увольняются чаще, чем те, у кого зарплата выше.

Всего 23% опрошенных просили у начальства помощи в связи с выгоранием. Только 28% из них получали положительный ответ.

Молодые работники и женщины чаще обращаются за помощью к начальству и жалуются на выгорание. При этом меньше всего вероятность получить поддержку у тех, чья зарплата ниже 50 тыс. рублей.

По итогам исследования работодателям порекомендовали проявлять открытость к проблемам сотрудников. Это важно для удержания кадров.

Опрос шел с 29 августа по 16 сентября. В нем участвовали жители всех регионов РФ.

