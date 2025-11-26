Потребительские расходы россиян продолжают снижаться

В России динамика потребительских расходов за 17–23 ноября, по информации лаборатории «СберИндекс», продолжила снижаться. В первые три недели месяца в реальном выражении она осталась меньше прошлогодней на 0,2%, а в октябре расходы росли на 2% в годовом сопоставлении, сообщает «Коммерсант» .

В стране в номинальном выражении повышению потребтрат по картам Сбера на уровне 7% год к году (г/г) на третьей неделе месяца содействовали покупки непродовольственных товаров. По ним рост ускорился до 9,5% г/г с 8,3% на второй неделе. Кроме того, рост выявлен и к октябрю (9,5% против 6,6%).

При этом другие виды потребления показывают замедление роста. Например, покупки продовольствия повысились на 3,6% г/г с 4,3% неделей ранее, траты на общепит — на 3,8% после 5,9%, на услуги — на 8,2% с 9,4%. Скорее всего, россияне исполняют отложенный спрос на промтовары в ожидании роста НДС.

Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) рассказали, что по состоянию на октябрь отмечалось ухудшение оценок населением уровня жизни, которое обновило исторический минимум, причем масштабы данного снижения имеют характер «перелета» в стагнирующей экономике. За год стабильно негативные оценки ситуации россиянами становятся фактором, который углубляет и затягивает кризис.

Как уточнили аналитики центра, в третьем квартале текущего года сохранилась парадоксальная ситуация: стабилизировалась на минимальном уровне норма потребления (сезонность устранена), а норма сбережения продолжает снижаться.

Измеряемый ЦМАКП косвенный соцэффект инфляции на октябрь начал понемногу улучшаться: ИПЦ, который специалисты рассчитали «по корзине потребления малообеспеченного населения», все еще превышает средние показатели, но уменьшается с опережением, быстро сокращая разрыв с инфляцией.

