Иностранным инвесторам рассказали о работе инвестпортала Подмосковья

В работе II Международного форума особых экономических зон участвуют представители 53 особых и свободных экономических зон из 14 стран мира, среди которых Иран, Турция, Нигерия, Куба, Эфиопия, ОАЭ, Камбоджа, Беларусь, Узбекистан. На площадке форума участники обсуждают актуальные вопросы развития территорий с преференциальным режимом.

Иностранным делегатам показали работу инвестиционного портала Московской области и рассказали, как работает сервис Single Window. На площадке инвестиционного портала можно не просто подать заявку, здесь в режиме онлайн можно подобрать площадку для бизнеса и создать помощью VR-очков совершить виртуальный тур по Подмосковью.

По словам директора Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаила Лабудина, весь путь инвестора, от выбора участка до оформления юридического лица, занимает 10 дней.

«Все возможно оформить с помощью сервиса Single Window, где инвестора сопровождает менеджер и помогает на всех этапах оформления документов в соответствии с законами РФ», - сказал Михаил Лабудин.

Для работы в Подмосковье подписывается трехстороннее соглашение с ОЭЗ и правительством региона, где фиксируются все параметры инвестпроекта - от объема инвестиций до создания рабочих мест.

Иностранным делегатам рассказали о преференциях особых экономических зон. Так, например, налоговая ставка на прибыль в региональный бюджет в течение первых восьми лет составляет 0%, 10 лет не нужно будет платить налог на имущество, есть таможенные льготы и снижена стоимость аренды земельных участков.

Форум проводится при поддержке министерства экономического развития РФ, правительства Московской области, министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области и ОЭЗ «Дубна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», – сказал Воробьев.