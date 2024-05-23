Потанин поддержал увеличение налога на прибыль вместо единоразовых платежей

Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что лучше увеличение налога на прибыль, чем сборы и единоразовые платежи. Об этом сообщает ТАСС .

«Государству необходимы сейчас дополнительные доходы, и лучше их получать через рост налога на прибыль», — отметил предприниматель.

По его словам, подобный подход распределит нагрузку между компаниями в стране, а также сделает предсказуемой систему планирования, а это важно для бизнеса.

Кроме того, бизнесмен поддержал идею об увеличении налогообложения для россиян с высокими доходами. Оно позволит решить в РФ проблему справедливого и адекватного перераспределения налогового бремени.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сказал, что министерство готово обсуждать освобождение предпринимателей от оборотных налогов. в том числе и курсовых экспортных пошлин, в увязке со справедливым ростом ставки на прибыль компаний.