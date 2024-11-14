Поступления в бюджет от продажи и аренды недвижимости выросли в Подмосковье

В рамках контроля поступлений в бюджеты городских округов Московской области от аренды и продажи имущества за 10 месяцев 2024 года из запланированных 27,7 млрд рублей поступило 23,5 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

План по использованию и продаже муниципального имущества в 2024 году на сегодняшний день выполнен на 85%. Важно отметить, что доходная часть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 3,9 млрд рублей. Такой рост бюджета за счет реализации объектов капитального строительства и земельных участков является примером успешной работы органов местного самоуправления области по вовлечению в хозяйственно-экономический оборот и напрямую влияет на развитие всех сфер деятельности в муниципальных образованиях.

За октябрь наибольшие поступления в муниципальные бюджеты продемонстрировали: Красногорск — 232 млн рублей, Мытищи — 231 млн рублей и Одинцовский округ — 142 млн рублей.

Лидерами по исполнению плановых показателей за 10 месяцев 2024 года стали: Красногорск, где план выполнен на 98%, в Луховицах и Шатуре план выполнили на 96%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.