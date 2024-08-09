Поступления в бюджет от аренды и продажи госимущества увеличились в Подмосковье

В рамках контроля поступлений в бюджеты городских округов Подмосковья от аренды и продажи имущества за 7 месяцев 2024 года поступило 15,2 млрд. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Поступления в бюджет от аренды и продажи недвижимости, находящейся в государственной собственности, в этом году составили уже 15,2 млрд рублей, что на 2,4 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2023 года. Это значительный рост. В нынешнем году планируем привлечь в бюджет еще больше средств — 24,3 млрд рублей», — сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За июль наибольшие поступления в муниципальные бюджеты продемонстрировали: Одинцовский округ — 201,9 млн рублей, Мытищи — 156,7 млн рублей и Истра — 116,2 млн рублей.

Министр рассказала, что лидерами по исполнению плановых показателей за 7 месяцев 2024 года стали: Павловский Посад, где план выполнен на 81%, а поступления в бюджет составили 209,1 млн рублей, Чехов выполнил план на 69%, бюджет округа пополнился на 260,1 млн рублей, в Домодедове в бюджет поступило 509,5 млн рублей, план выполнен на 64%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.