Поставщики маркетплейсов в 5 раз чаще стали использовать мессенджеры

Число обращений от поставщиков маркетплейсов в мессенджеры выросло в 5 раз по итогам первого полугодия в сравнении с тем же периодом 2023 года, сообщили РИАМО в компании «Деловые Линии».

При этом звонки с входящей линии стали перетекать в неголосовой канал: мессенджеры Telegram, WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) и VK, отмечают в компании.

В прошлом году в чатах обрабатывалось только 5% от общего количества обращений клиентов, в этом году цифра выросла до 34%.

«Среди заказчиков наиболее популярен Telegram. В основном мессенджер используют для согласования и переноса доставки, уточнения статусов маркировки, оплаты и доставки», — уточнили в пресс-службе.