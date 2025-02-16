Поставки столицы в страны Африки южнее Сахары увеличились более чем в 1,5 раза

По итогам прошлого года объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в страны Африки южнее Сахары вырос на 52% по сравнению с 2023 годом, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Основными торговыми партнерами Москвы стали Кения, Нигерия, Танзания и Южная Африка

«Интерес столичных экспортеров к рынкам Африки южнее Сахары стремительно возрастает: поставки продукции химической промышленности, например, изделий из пластмассы и полиэтиленовых труб, увеличились в пять раз, а экспорт товаров отрасли легкой промышленности — спецодежды, обуви, защитных головных уборов — вырос в шесть раз. Кроме того, в Демократической Республике Конго, Нигерии, Чаде, Нигере и Камеруне востребованы вакцины московского производства. Увеличение объемов столичного несырьевого неэнергетического экспорта в страны Африки южнее Сахары подтверждает высокий потенциал сотрудничества Москвы и региона в области промышленности», — подчеркнул Гарбузов.

Так, поставки продукции пищевой промышленности из столицы в страны Африки южнее Сахары увеличились более чем на 50%. Произведенные в городе кондитерские изделия, бульоны, заготовки, пшеничная мука и безалкогольные напитки востребованы в Конго, Южной Африке, Бенине, Сенегале и Кот Д’ивуаре. Экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения также продемонстрировал рост в 2,5 раза.

С 2019 года центр «Моспром» помогает столичным компаниям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях.

Также экспортерам активно помогает государство. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» — это комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям предоставляют поддержку.