Поставки предприятий Москвы в Индию увеличились на 15%

Объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в Индию с января по октябрь 2024-го увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Индия занимает 14% объема поставок московской продукции в страны БРИКС. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Экспорт московской продукции в Индию показывает впечатляющий рост: поставки строительной и авиационной продукции увеличились вдвое, а экспорт товаров отрасли энергетического машиностроения — почти на 80%. В Индии востребована химическая продукция московского производства, например, уплотнители, красители, пленки, а также микроэлектроника», — сказал Гарбузов.

Он уточнил, что увеличение объемов экспорта является подтверждением потенциала сотрудничества Индии и Москвы.

С 2019 года центр «Моспром» активно помогает столичным компаниям с выходом на международные рынки. Одним из ключевых инструментов поддержки является байерская программа, позволяющая бизнесу участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются встречи B2B и B2G с потенциальными партнерами, что способствует привлечению инвестиций, установлению деловых связей и расширению географии поставок.

Благодаря таким инициативам московские предприятия укрепляют позиции на международной арене и наращивают экспортный потенциал. По итогам бизнес-миссии в Индию для компаний агропромышленного комплекса один из производителей кондитерской продукции заключил контракт на поставку шоколада.

Государство также активно поддерживает московских экспортеров. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» включает комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках проекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», на которой предприниматели могут получить бесплатные консультации экспертов, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, аналитические материалы, а также пройти обучение онлайн и многое другое.