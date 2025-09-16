Поставки пива из ЕС в Россию сохранились на уровне 7,4 млн евро

Германия нарастила экспорт пива в Россию до максимума с начала года

В июле 2025 года Германия увеличила экспорт пива на российский рынок до 1,7 млн евро — это максимальный показатель с начала года.

Как следует из данных Евростата, проанализированных РИА Новости, рост поставок произошел несмотря на действие повышенной импортной пошлины на пиво из «недружественных» стран (1 евро за литр против прежних 0,1 евро).

Главным поставщиком пенного напитка из ЕС в Россию осталась Чехия, нарастившая экспорт до 2 млн евро (+11% к июню). Третье место заняла Латвия с рекордным ростом продаж на 60% — до 1,45 млн евро.

Единственной страной ЕС, сократившей экспорт, стала Литва: ее поставки упали вдвое — до 514 тыс. евро. Общий объем импорта пива из Евросоюза сохранился на уровне 7,4 млн евро, что демонстрирует устойчивый спрос на европейское пиво в России, несмотря на политические разногласия и экономические барьеры.