Поставки нефти из России в Индию могут упасть до самого низкого уровня

Индийской Reliance Industries не поставят нефть из РФ в январе

Самый крупный в Индии частный нефтеперерабатывающий завод Reliance Industries опроверг информацию Bloomberg о трех кораблях, которые везут нефть из РФ на НПЗ фирмы в Джамнагаре. Об этом компания рассказала в соцсети Х, сообщает РБК .

За три недели НПЗ Reliance Industries в Джамнагаре не принимал поставок нефти из РФ. Также Россия не передаст этот ресурс в январе.

По данным Reuters, если РФ действительно не привезет нефть на этот НПЗ в Индию, импорт ресурса снизится до уровня меньше 1 млн баррелей в день. Такой уровень окажется наиболее низким за последние годы.

Компанией Reliance Industries владеет одним из наиболее крупных предпринимателей Индии. По словам фирмы, завод является самым большим в мире.

