Поставки московской высокотехнологичной продукции во Вьетнам увеличились в 6 раз

Развитие микроэлектроники в Москве способствует не только технологическому суверенитету, но и открывает новые возможности для международного сотрудничества, неоптические измерительные и контрольные приборы, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Известно, что высокотехнологичная продукция столичных предприятий востребована за рубежом. Самым большим спросом пользуются запоминающие устройства.

«Высокотехнологичная продукция, выпускаемая в столице, отвечает международным стандартам и находит спрос у зарубежных партнеров, в том числе во Вьетнаме. Среди наиболее востребованных позиций — запоминающие устройства, неоптические измерительные и контрольные приборы, а также инструменты для измерения и контроля расхода и уровня жидкости. По итогам 10 месяцев прошлого года объем поставок продукции приборостроения и микроэлектроники во Вьетнам вырос в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта связан с расширением производственных мощностей столичных предприятий, совершенствованием технологических процессов и логистики», — прокомментировал Гарбузов.

С 2019 года центр «Моспром» помогает компаниям Москвы выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях. В рамках программы организуются B2B- и B2G-встречи с потенциальными партнерами, что способствует расширению географии поставок, налаживанию деловых контактов и привлечению инвестиций. Благодаря таким инициативам столичные предприятия укрепляют свои позиции за рубежом и увеличивают экспортный потенциал.

Также столичным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект «Экспорт» — это целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта работает цифровая платформа «Мой экспорт», где предпринимателям оказывают поддержку. Так, к примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.