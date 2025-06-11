Поставки гречки из России в Америку превысили 376 тысяч долларов

Весной 2025 года поставки российской гречневой крупы в США показали рекордный рост — по данным американской статистики, объём экспорта составил 376,2 тысячи долларов, сообщает РИА Новости.

Это наивысший показатель за последние три года, свидетельствующий о растущей популярности российского продукта на американском рынке.

Увеличение экспорта стало возможным благодаря расширению посевных площадей гречихи в России и модернизации перерабатывающих предприятий. Несмотря на сложную геополитическую обстановку, российским аграриям удалось нарастить поставки, предложив конкурентное сочетание цены и качества.

Рост экспорта гречки стал частью общей положительной динамики российского агроэкспорта, который по итогам первого квартала 2025 года вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особый интерес американских покупателей к гречневой крупе специалисты связывают с тенденцией здорового питания и поиском альтернативных зерновых культур.