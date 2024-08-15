Пошлину на экспорт подсолнечного масла из России продлят до 2026 года

Исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев заявил, что действие экспортной пошлины на вывоз российского подсолнечного масла будет продлено до сентября 2026 года, сообщает ТАСС .

«Цены на внутреннем рынке защищены от резкого изменения мировых цен или курса рубля экспортной пошлиной, которая уже более года находится на нулевом уровне», — сказал Мальцев.

Он подчеркнул, что на прошлой неделе было принято решение о продлении действия экспортной пошлины до сентября 2026 года.

Мальцев добавил, что на сегодняшний день нет предпосылок для существенного роста стоимости на подсолнечное масло социального сегмента.

В августе прошлого года российское правительство еще на год продлило действие пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота, которую ввели с 1 сентября 2021 года.