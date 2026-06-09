Порция свекольника обойдется россиянам в 59 рублей в 2026 году

сегодня в 15:28

Аналитики «X5 Клуба» рассчитали стоимость свекольника в 2026 году

Набор продуктов для одной порции свекольника в 2026 году будет стоить 59 рублей, сообщает Газета.ru .

Аналитики программы лояльности «X5 Клуб» взяли за основу классический рецепт холодного супа. В него входят свекла, картофель, свежие огурцы, редис, укроп, куриные яйца, уксус, сахар, соль и сметана для подачи.

Для одной порции потребуется 120 граммов свеклы за 6 рублей, 80 граммов картофеля за 3 рубля, 100 граммов огурцов за 12 рублей, 40 граммов редиса за 16 рублей, одно яйцо за 10 рублей и 10 граммов укропа за 1 рубль.

Аналитики также учли 3 грамма соли, 3 грамма сахара, 5 граммов столового уксуса и 30 граммов сметаны. Эти ингредиенты стоят еще 11 рублей.

В «X5 Клубе» отметили, что свекольник менее популярен у россиян, чем окрошка. Минимальная стоимость одной порции окрошки в 2026 году составляет 87 рублей.

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