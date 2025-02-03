Порция напряженности от Трампа: курс юаня снижается к рублю

Курс юаня на Московской бирже показывает ослабление по отношению к рублю, который получил поддержку от пика налоговых выплат на минувшей неделе. Длительные новогодние выходные в Китае и, как результат, снижение деловой активности в КНР оказались не на стороне позиций юаня, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

По его словам, между тем могут принести свои плоды и свежие меры поддержки юаню со стороны Народного банка Китая. В их числе повышение регулятором КНР ликвидности финансовой системы страны на рекордную с осени 2024 года сумму — на 1,7 трлн юаней.

Эксперт уточнил, что давление на юань оказывают свежие данные по экономическому восстановлению КНР, где снова наметилось ослабление показателей — в частности, в сфере услуг и секторе производства.

«Порцию напряженности продолжает добавлять и угроза введения тарифов Трампа (президента США Дональда Трампа — ред.) на импорт товаров, из-за чего у экспертов рынка повышается градус осторожности в отношении долгосрочных инвестиций в экономику КНР», — сказал Тимошенко.

Торговый диапазон китайского юаня с 3 по 7 февраля составит 13,20-13,40 рубля.