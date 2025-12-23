Портативные аппараты УЗИ из ОЭЗ «Дубна» успешно прошли полевые испытания в Подмосковье

Портативные аппараты для ультразвуковых исследований, разработанные подмосковной компанией «ЕЛС-МЕД», прошли испытания в полевых и боевых условиях. Тестирование проводилось для оценки работоспособности оборудования при чрезвычайных ситуациях.

Генеральный директор ООО «ЕЛС-МЕД» Евгений Хрипко отметил, что аппараты проверялись по нескольким параметрам, включая компактность, скорость развертывания, подключение и получение корректных данных. Также учитывались требования к антибликовому покрытию экранов и противоударным чехлам. Испытания подтвердили соответствие оборудования всем необходимым стандартам.

В начале года две портативные ультразвуковые системы компании были внесены в Реестр российской промышленной продукции и в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева сообщила, что компания разрабатывает и собирает медицинское оборудование на арендованных площадях в ОЭЗ «Дубна», а объем инвестиций в проект составляет около 60 млн рублей. Она подчеркнула, что деятельность компании способствует обеспечению технологического суверенитета в сфере медицинского оборудования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.