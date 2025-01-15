Порядка 9 млн рублей налоговой экономии получит производитель Подмосковья

Инвестиционный проект компании «БиоПроект Пересвет» внесен в реестр региональных инвестиционных проектов (РИП). Это позволит компании снизить налоговую нагрузку при реализации инвестпроекта строительства предприятия по производству оборудования для очистных сооружений, который реализуется в Сергиево-Посадском г. о. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Статус регионального инвестиционного проекта позволяет компании получить льготный налоговый период на начальном этапе реализации инвестпроекта. Так, за счет включения в реестр РИП «БиоПроект Пересвет» получит 8,7 млн рублей экономии в период с 2025 по 2029 год. При этом ожидаемый объем налоговых поступлений от работы предприятия в этом же периоде оценивается в более чем 83 млн рублей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В реестр РИП Московской области был внесен проект строительства завода по производству оборудования и установок для фильтрования или очистки жидкостей. В рамках проекта компания «БиоПроект Пересвет» построит производственный цех и закупит необходимое оборудование.

Включение в реестр РИП обеспечивает инвестору ряд налоговых льгот: для компании действует 10% ставка налога на прибыль, а после ввода объекта в эксплуатацию для производства будет действовать сниженная ставка налога на имущество.

Подробнее об условиях включения в перечень РИП можно узнать на инвестиционном портале Московской области.

Как напомнили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, компания «БиоПроект Пересвет» с мая 2020 года на территории Сергиево-Посадского г. о. уже осуществляет производственную деятельность по изготовлению емкостного оборудования различного назначения и в данный момент реализует инвестпрограмму по расширению производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.