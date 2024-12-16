Порядка 80 млн рублей господдержки получили предприятия Солнечногорска за 2024 год

За неполный год специалисты МКУ «Мой бизнес» Солнечногорска провели почти 830 консультаций предпринимателей, а также сопровождали их для получения финансовой помощи. Благодаря этому местный бизнес получил субсидии на общую сумму около 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Об итогах работы муниципального казенного учреждения рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Солнечногорские предприниматели подали порядка 35 заявок на получение субсидий и грантов от министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. В результате два крупных промышленных предприятия получили субсидию на закупленное оборудования на 40 млн; 12 предпринимателей — на компенсацию части затрат на оборудование для создания или модернизации производств на сумму более 30 млн рублей. Шести предпринимателям возместили часть затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий (более 8 млн), двум — на оплату услуг торговых площадок в сети Интернет и еще двум — на развитие бизнеса по франшизе.

«Мой бизнес» рассказывает, на какую помощь от государства могут рассчитывать предприятия, и содействует в ее получении. Правильно и в срок составленная заявка — важнейший шаг для оказания финансовой поддержки. Помимо этого, мы держим руку на пульсе потребностей нашего бизнеса: регулярно выезжаем на места, общаемся с руководством. Только в этом году мы совершили 44 выезда», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Кроме того, в МКУ «Мой бизнес» Солнечногорска рассмотрели 133 инвестиционных проекта. В настоящее время в округе реализуют 62 таких проекта. Одним из флагманов развития остается индустриальный парк «Есипово». В 2024 году там запустили производство «Барса групп» (упаковочные материалы), «РТ Инженерные Системы» (системы для непрерывного снабжения газами технологического оборудования), «КЕНГУРУ ПРО» (уличное спортивное оборудование), АО «Технологии кварцевых кристаллов» (производство изделий из кварцевого стекла для микроэлектроники) и другие.

Также в 2024 году МКУ «Мой бизнес» составил расчет рейтинга бизнеса для 98 предприятий округа и развивал проект «Предпринимательские классы» по профориентации для школьников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.