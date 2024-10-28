Порядка 33 тыс тонн зернобобовых собрали аграрии Подмосковья

Сбор урожая в Подмосковье подходит к концу. В этом году уборочные работы зернобобовых культур прошли на площади 14,6 тысяч гектаров, план по сбору выполнен на 100%, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Валовый сбор гороха составил 32,1 тысячи тонн, прочие зернобобовые ­­– 500 тонн. Всего сельхозпроизводители региона собрали 32,6 тысяч тонн зернобобовых.

Лидерами по сбору стали следующие городские округа: Зарайск — собрано 10 тысяч тонн с площади 3,7 тысяч гектаров, Луховицы — 6 тысяч тонн с 1,7 тысячи гектаров, Кашира ­­– 5,8 тысяч тонн с 2,2 тысяч гектаров, Серебряные Пруды — 4,7 тысячи тонн с 3,9 тысяч гектаров, Ступино — 1,4 тысяча тонн с 1 тысячи гектаров.

В ведомстве подчеркнули, что урожайность в этому году составила 22,3 центнера на гектар.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития региона.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны или с землей, или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал глава региона.