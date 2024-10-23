Порядка 300 тыс тонн урожая сои собрано с полей Подмосковья

Региональные сельхозпроизводители завершили уборку полей, засаженных соей — валовый сбор составил 29,2 тыс. тонн, что на 20 тонн больше показателей прошлого года. В этом году соя была посажена на 15,7 тыс. гектаров полей, средняя урожайность составила 19 центнеров на гектар, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Из-за высокого содержания белка сою считают полноценным заменителем мяса. Она содержит в себе витамины группы B, А и С, а также природные антиоксиданты. Сою широко применяют на пищевых производствах, активно используют при изготовлении молочных продуктов, кондитерских и хлебобулочных изделий.

В министерстве также отметили, что соя входит в группу масличных культур, сбор которых подходит к завершению. На текущий момент собрано свыше 115,7 тыс. тонн озимого и ярового рапса, сои и подсолнечника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.