Порядка 200 новых резидентов привлекли в ОЭЗ и индустриальные парки Подмосковья

В прошлом году почти 200 новых компаний начали реализацию своих проектов на территории особых экономических зон и индустриальных парков Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В 2024 году в ОЭЗ Подмосковья привлекли 27 новых резидентов, а в индустриальные парки региона — 170 резидентов. Общая сумма заявленных инвестиций в проекты новых резидентов ОЭЗ и индустриальных парков Подмосковья составляет 71,1 млрд рублей. После запуска этих предприятий в регионе дополнительно будет создано свыше 11 тыс. рабочих мест для жителей», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Например, в ОЭЗ «Дубна» в прошлом году была привлечена компания «Андам». В ОЭЗ инвестор реализует проект по разработке и производству бытовой химии и косметики. Плановый объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей.

Также в 2024 году была привлечена компания «ИНФРАПРО», занимающаяся производством технических газов, а также сервисным обслуживанием криогенного оборудования и аппаратов МРТ. Инвестор построит новое предприятие в индустриальном парке «Есипово» в г. о. Солнечногорск. Объем инвестиций оценивается в более чем 1 млрд рублей.

Всего на территории Московской области работают пять особых экономических зон и 72 индустриальных парка. Общее количество резидентов не территории этих площадок превышает 1,7 тыс. компаний.

Подобрать земельный участок или помещение на одной из этих подмосковных площадок для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона. Сегодня здесь представлено более 600 земельных участков и помещений в индустриальных парках и ОЭЗ области. Инвесткарта создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.