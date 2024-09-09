Порядка 20 компаний из Подмосковья примут участие в выставке «Цветы Экспо»

С 10 по 12 сентября на площадке выставочного центра «Крокус Экспо» пройдет XIV международная выставка цветов и растений, техники и технологий для цветоводства и ландшафтного дизайна «Цветы Экспо», где свои достижения в отрасли представят более 350 участников из регионов России и других стран, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отмечают, что около 20 подмосковных компаний, специализирующихся на селекции семян, производстве посадочного материала, декоративном садоводстве и технологиях для растениеводства, примут участие в экспозиции. В рамках программы состоится 60 деловых мероприятий, для участников — это возможность обменяться опытом, установить партнерские отношения, внедрить в деятельность научные и инновационные достижения и повысить конкурентоспособность на рынке.

Так, участие в международной выставке примут Агрофирма «ПОИСК», производитель семян и посадочного материала, «Егорьевский тепличный комбинат», специализирующийся на производстве посадочного материала, горшечных растений и срезков цветов, АО «Щелково Агрохим», производитель средств защиты растений, агрохимикатов и семян, ООО НПО «КОМПАС», предлагающая технику и технологии для растениеводства, питомник «ИЛЬБОСКО» из Дмитровского городского округа, где представлены более 2 500 видов и сортов растений, и другие предприятия. Подробнее о выставке можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.