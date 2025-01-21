Порядка 2 тыс человек посетили зал НПО «Энергомаш» в Химках за 2024 год

Демонстрационный зал научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках посетили 1 831 человек за 2024 год. Среди гостей — школьники, студенты, представители общественных организаций и любители космической тематики. Около 500 из них — дети, сообщает пресс-служба администрации округа.

Сотрудники предприятия провели около ста экскурсий, которые позволили посетителям ближе познакомиться с историей и достижениями флагмана отечественной ракетной отрасли. Гости узнали о легендарных двигателях, их значении для российской и мировой космонавтики, а также о роли предприятия в развитии передовых технологий.

Ранее специалисты провели лекцию для учеников Дома юного техника «Интеграл» и их родителей. Гости узнали об истории предприятия, вкладе академика Валентина Глушко и его коллег в развитие ракетного двигателестроения, а также о современных разработках и достижениях предприятия.

Демонстрационный зал НПО «Энергомаш» является важным образовательным и историческим центром. Его создание началось в конце 40-х годов, а уже в начале 60-х здесь сформировали уникальную экспозицию. Долгое время посещение зала было доступно только для специалистов и гостей предприятия, но с 90-х годов он открыл свои двери для широкой аудитории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья отметил стабильность экономики региона.

«Я хотел бы поблагодарить всех руководителей предприятий, здесь есть очень достойные, авангард нашей промышленности, руководители заводов, и есть бизнес, который открывает новые предприятия», — сказал глава региона.