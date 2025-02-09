Популярность фастфуда в России растет, несмотря на его подорожание

В начале 2024 года посещение заведений быстрого питания стало популярнее среди россиян, несмотря на повышение стоимости услуг. За год средний чек достиг отметки в 603 рубля, сообщает РБК .

По информации аналитического ресурса «Чек Индекс», обрабатывающего данные с более чем 1 млн онлайн-касс, средняя сумма заказа в точках фастфуда достигла 603 рублей. Это на 10% превышает показатели прошлого года, когда посетители тратили в среднем 548 рублей.

Эксперты связывают растущую популярность фастфуда с двумя ключевыми факторами: увеличением доходов населения в регионах и современной тенденцией экономить время на приготовлении пищи. Примечательно, что разница в стоимости между посещением классического кафе и ресторана быстрого питания становится менее заметной.

Аналитики отмечают стремительный рост цен в сегменте быстрого питания, который обгоняет другие направления ресторанного бизнеса. В результате разрыв между стоимостью посещения классических ресторанов и фастфуда существенно сократился: если в середине 2022 года разница составляла 71%, то к июлю 2024 она уменьшилась до 66%.

Особенно заметна эта тенденция в столице, где средний чек в заведениях быстрого питания впервые превысил отметку в 600 рублей, достигнув 649 рублей. Эта сумма не только выше среднероссийского показателя, но и на 11% превышает прошлогодние траты москвичей на фастфуд, которые в 2023 году составляли 584 рубля. Такой значительный рост цен в сегменте быстрого питания демонстрирует общую тенденцию к удорожанию услуг общепита.

В 2024 году россияне стали чаще посещать заведения общественного питания всех форматов. Наибольший рост популярности продемонстрировали рестораны и бары, где количество посещений увеличилось на 9%. Кафе и столовые показали прирост на 6%, а заведения фастфуда — на 5%.

Стоимость посещения разных типов заведений существенно различается. Самым дорогим форматом остаются рестораны и бары со средним чеком 1803 рубля, который вырос на 12% за год. В кафе и столовых средний чек достиг 740 рублей, увеличившись на 10% по сравнению с прошлым годом. Это примерно на 25% выше, чем в заведениях быстрого питания.