Понижение цены и контроль за скидками: как работают акции на маркетплейсах

Селлер и проект-менеджер Ozon Михаил Штирбу рассказал, как работают акции на маркетплейсах и в чем их минусы для продавцов, сообщает АБН24 .

На российских маркетплейсах продавцы не имеют полного контроля над формированием цен на свои товары. Чаще всего инициаторами скидок выступают сами платформы. Интерес агрегаторов объясняется тем, что низкие цены помогают им конкурировать за пользователей. Чтобы удержать покупателей от перехода к конкурентам, площадки, по мнению эксперта, активно мотивируют продавцов на снижение цен.

«Цена товара сравнивается с ценами на аналогичный продукт на других площадках. Например, если какие-то носки стоят хотя бы на рубль дешевле, чем у конкурентов, то им присваивается выгодный индекс. Это дает товару определенный буст и увеличивает его позиции в поиске», — уточнил Штирбу.

Участие продавцов в распродажах также поддерживается — товары со сниженной ценой получают лучшее и более активное продвижение в каталогах. По словам специалиста, существуют различные способы понижения цен на маркетплейсах. Некоторые скидки компенсируются самим агрегатором в рамках программ совместного инвестирования. Однако большинство акций осуществляется в автоматическом режиме, что означает, что платформы устанавливают цены на товары продавцов без их согласия и за их счет. Как отметил Штирбу, не все готовы участвовать в распродажах, даже если существуют поощрения.

Некоторые производители предоставляют товар различным поставщикам или магазинам при условии, что цена останется единой для всех. Эксперт же встречал продавцов, у которых цены на один и тот же товар от одного поставщика существенно различались из-за действий маркетплейса.

Тем не менее, механизм акций устроен так, что контроль за скидками требует ручного вмешательства, а принять решение можно лишь в ограниченный срок. Некоторые просто не успевают отказаться от участия в распродаже, в результате чего цена на товар снижается автоматически. Штирбу отметил, что складывается ощущение, будто площадка наживается на невнимательности поставщиков.

Однако это касается и тех, кто просто не осведомлен о нововведениях. Исключить автоматическое добавление в акции можно, если регулярно обновлять свои указания о минимальной цене. В некоторых случаях, особенно в рамках программ соинвестирования, возникает ситуация, при которой товар без скидки оказывается просто невыгодным для продажи, пояснил Штирбу.

Но в скором времени планируется исправить такую ситуацию: в обновленном варианте законопроекта о регулировании цифровых платформ предлагается предоставить продавцам право полностью запретить скидки. Согласно данной инициативе, отказ от участия в распродажах не должен сказаться на рейтинге и позициях товара в каталоге.

Эти новшества должны улучшить отношения между маркетплейсами и продавцами. Однако, по мнению эксперта, это не решит проблему окончательно — агрегаторы могут найти другие способы заработка на своих партнерах.