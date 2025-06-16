Пользователи WhatsApp впервые смогут монетизировать каналы

Бизнес совсем скоро сможет размещать в WhatsApp рекламные сообщения и монетизировать каналы. Об этом говорится в официальном пресс-релизе мессенджера, пишет РИА Новости .

«Встречайте новые функции для вкладки „Актуальное“, на которой доступны разделы „Статус“ и „Каналы“. Уже два года мы работаем над тем, чтобы на этой вкладке вы могли открывать для себя что-то новое в WhatsApp. Ее используют 1,5 миллиарда человек каждый день. Такой энтузиазм нас очень вдохновляет, и, кроме того, мы хотим помочь админам, организациям и компаниям развиваться в WhatsApp», — говорится в официальном сообщении.

Пользователи мессенджера внутри платформы смогут подписаться на любимые каналы, где будет размещаться эксклюзивный контент за платную подписку. У пользователей будет возможность напрямую общаться с администраторами каналов, которые будут рекламировать свои услуги и товары в статусах.

Нововведения появятся только на вкладке «Актуальное». Личные переписки пользователей останутся в прежнем виде. Звонки и статусы будут защищаться сквозным шифрованием.

WhatsApp принадлежит компании Meta*.

*Деятельность Meta запрещена в России как экстремистская.