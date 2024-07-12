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Пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения Газпромбанка

12 июля пользователи заметили сбои в работе мобильного приложения Газпромбанка. Сообщения об этом появились в сервисе Downdetector.su .

Пользователи жалуются на проблемы с переводами и платежами.

Сбои фиксируются не только в работе мобильного приложения, но и в работе сервиса и личного кабинета.

Больше всех на работу приложения жалуются жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.