Пользователи пожаловались на сбои в работе мобильного приложения Газпромбанка
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12 июля пользователи заметили сбои в работе мобильного приложения Газпромбанка. Сообщения об этом появились в сервисе Downdetector.su.
Пользователи жалуются на проблемы с переводами и платежами.
Сбои фиксируются не только в работе мобильного приложения, но и в работе сервиса и личного кабинета.
Больше всех на работу приложения жалуются жители Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.