Польза санкций: производители в России переходят на азиатское сырье

сегодня в 17:46

Предприниматель Сысоев: сырье из Азии ничем не уступает европейскому

Генеральный директор компании по производству лакокрасочных продуктов BIGZONE Coatings Ярослав Сысоев заявил, что переход на материалы из азиатских стран в условиях европейских санкций стал для его предприятия судьбоносным: за 2 года удалось создать 8 успешных серийных товаров, которые теперь используют на крупных заводах, в том числе для производства скоростных поездов, сообщает RuNews24.ru .

«Компания полностью изменила свою операционную модель: „мы не продаем краску, мы продаем решение“. Команда экспертов выезжает на предприятия клиентов, анализирует производственные процессы и создает индивидуальные системы окраски, которые повышают эффективность и прибыльность заказчика», — рассказал предприниматель.

По его словам, сложные времена санкций стали для компании новым толчком для развития, а работа в России — настоящим конкурентным преимуществом.

Сегодня отечественное производство превратилось в надежного поставщика качественной продукции, а связи с азиатскими партнерами только укрепляются.