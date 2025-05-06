Полувоенные рельсы: эксперт объяснил нехватку учителей и курьеров в России

Доктор экономических наук, заместитель директора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников заявил, что кадровый голод и одновременный дисбаланс между спросом и предложением на рынке труда в России связаны с перегревом экономики, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Такая ситуация может возникать не только потому, что людей нет, но и потому, что на людей существует избыточный спрос. Нынешняя ситуация объясняется в первую очередь именно этим. Экономика перегрета за счет перевода ее на полувоенные рельсы. Спрос на рабочую силу искусственно поддерживается на высоком уровне», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас люди часто переходят с места на место, но общее состояние остается тем же.

При этом, изначально повышенный спрос формировался только в военно-промышленном комплексе, но затем он перешел на все области экономики. Если государство перестимулирует один сектор, то потом избыточность распространяется по всему сектору. Работники ВПК предъявляют повышенный спрос на продукты потребления, соответствующие предприятия получают стимул для расширения производства, заключил Капелюшников.