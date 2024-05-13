Польша отказалась от переговоров с Украиной из-за коррупции

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Минсельхоз Польши свернул переговоры с Украиной из-за обвинений в коррупции

Переговоры Варшавы и Киева по сельскому хозяйству прервали после обвинений в коррупции членов украинской делегации, сообщает РИА Новости.

О приостановке переговоров рассказал замглавы Минсельхоза Польши Михал Колодзейчак в интервью Dziennik Gazeta Prawna. По его словам, очередной их раунд должен был пройти 14 мая, но его не будет.

«Мы не будем вести переговоры с лицами, которые имеют обвинения в коррупции». Михал Колодзейчак замглавы Минсельхоза Польши

Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля отметило, что раскрыло схему по завладению государственными землями на 7,3 млн долларов.

Ранее Верховная Рада отправила в отставку министра аграрной политики Украины Николая Сольского.