Положительная динамика наблюдается в базовых отраслях экономики Орехово-Зуева

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Согласно мониторингу социально-экономического положения объем отгруженных товаров собственного производства предприятиями Орехово-Зуевского городского округа в I квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого вырос на 33,6% и приблизился к 36 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Наибольший объем в отчетном периоде пришелся на обрабатывающие производства: предприятия отрасли выпустили и отгрузили продукции на сумму 32 млрд рублей, показав рост к аналогичному периоду прошлого года в 1,4 раза.

Оборот розничной торговли сохранил двузначные темпы роста — +13,6% к уровню аналогичного периода прошлого года — и в денежном выражении достиг 10 млрд рублей. Доля онлайн — торговли в общем объеме розничных продаж составила 3,2%.

По итогам января-февраля 2024 года (по последней оперативной информации) среднемесячная начисленная заработная плата работников увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 21,5% и составила почти 77 тыс. рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.