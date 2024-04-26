Политологи ВШЭ рассказали о путях выхода из «лабиринта санкций»

Сотрудники центра исследований структурной политики НИУ ВШЭ отметили, что опыт адаптации к санкциям крупных стран, например, Китая и Ирана, может частично принести пользу для России. Среди общих путей выхода из ловушек санкций есть создание условий для новых иностранных инвестиций и диверсификация внешней торговли, сообщает РБК.

Авторы доклада «Мир в лабиринте санкций: промышленная политика на перепутье» под редакцией Юрия Симачева уточнили, что в научной среде не существует единого мнения, как измерять эффективность введения санкций. По мнению политологов, ограничения эффективны в случае достижения заявленных политических целей.

Влияние санкций на макропоказатели авторы статьи назвали неоднородным. Эффекты на рост ВВП является скорее среднесрочными и ослабевают на длинном горизонте.

Политологи также назвали санкции триггером структурных изменений в странах-мишенях. Они не всегда несут негативные последствия.

Исследователи ВШЭ добавили, что в послевоенной истории мира существует более 1,3 тыс. кейсов санкций, но опыт других стран можно использовать для российской действительности с большими оговорками. За исключением Китая, Россия является самой крупной страной мировой экономики, против которой ввели масштабные санкции.

Авторы статьи уверены, что Россия может использовать иранские меры адаптации к санкциям, такие как полулегальный и нелегальный экспорт нефти, установление фактически запретительных пошлин на импорт автомобилей с пробегом, переход на торговлю с не присоединившимися к санкциям странами в национальных валютах, расширение использования в международных расчетах национальной платежной системы «Шетаб» и прочее.