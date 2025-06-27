Политолог заявил о фактическом банкротстве Украины из-за невозможности выплатить долг

Политолог и член Экспертного клуба «Дигория» Дмитрий Шатунов заявил, что Украина официально признала невозможность выплатить внешний долг в размере 665 млн долларов, что свидетельствует о фактическом банкротстве страны, сообщает «ФедералПресс» .

Украина объявила о невозможности выплатить внешний долг на сумму 665 млн долларов. Дмитрий Шатунов пояснил, что финансовая несостоятельность страны уже стала фактом и в ближайшее время может быть зафиксирована юридически.

По данным министерства финансов, в мае 2025 года государственный долг Украины увеличился на 1 млрд долларов и достиг 180,97 млрд долларов. Этот показатель почти равен 100% ВВП страны и, по прогнозам, превысит его до конца года.

Дмитрий Шатунов отметил, что Киев предлагает реструктурировать долг на 30 лет с «льготными условиями», однако в условиях геополитической и внутренней нестабильности такие предложения теряют смысл. У Украины нет гарантий сохранения государственной и финансовой устойчивости даже в ближайшие годы.

Международные партнеры, включая США и ЕС, отказываются брать на себя обязательства по украинским долгам. Это, по мнению эксперта, говорит о снижении доверия к экономической модели страны и нежелании кредиторов «страховать» Киев за свой счет.

Шатунов подчеркнул, что Украина быстро приближается к категории экономически нестабильных государств. Если текущая политика сохранится, последствия могут быть не только финансовыми, но и политическими, вплоть до смены режима.